Prozess in Regensburg Entflohener Mörder zurück im Gericht – dreifach gefesselt

Der Angeklagte war bei dem früheren Termin während einer Besprechung mit seinem Verteidiger aus dem Fenster des Anwaltszimmers im ersten Stock gesprungen. Am fünften Tag seiner Flucht wurde er in Frankreich gefasst. Der Algerier war wegen Mordes an einer 76 Jahre alten Frau in Nürnberg 2011 zu lebenslanger Haft verurteilt worden und saß in der Justizvollzugsanstalt Straubing ein.