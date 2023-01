Nach tagelanger Suche Aus Regensburg geflüchteter Mörder in Frankreich gefasst

Nach der Flucht eines verurteilten Mörders aus dem Amtsgericht Regensburg ist der Mann wieder hinter Schloss und Riegel. Fahnder hätten den 40-Jährigen in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefunden, teilte die Polizei mit . Details will die Polizei demnach am Dienstag bekannt geben. Zuvor waren mehr als 150 Hinweise auf den Mann eingegangen.