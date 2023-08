In Regensburg ist ein 23-Jähriger wegen insgesamt sechs Sexualdelikten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Fall hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, nachdem die »Bild«-Zeitung über das Urteil unter dem Titel »Flüchtling vergewaltigt 16-Jährige und kommt frei« berichtet hatte. Tatsächlich wurde der Angeklagte wegen der Vergewaltigung, sexueller Übergriffe in drei Fällen und sexueller Belästigung in zwei Fällen vom Jugendschöffengericht in Regensburg zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das bestätigt das Amtsgericht Regensburg dem SPIEGEL.