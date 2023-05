Weil er versucht haben soll, seine Frau mit heißem Öl zu töten, sitzt ein Mann aus der Oberpfalz in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte , schwebte die Frau nach dem Vorfall am Freitag in Regenstauf (Landkreis Regensburg) zunächst in Lebensgefahr. Mittlerweile sei dies nicht mehr der Fall, sie sei aber noch nicht vernehmungsfähig.