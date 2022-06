Reiche Ernte für Drogenfahnder 2,2 Tonnen Kokain in Spargelkisten

In Peru hat die Polizei etwa 2,2 Tonnen Kokain beschlagnahmt, die in Spargelkisten versteckt waren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollten die Drogen vom Hafen Callao nahe der peruanischen Hauptstadt Lima nach Rotterdam in den Niederlanden verschifft werden. Sieben Peruaner seien festgenommen worden, gegen zwei Albaner seien Haftbefehle erlassen worden.