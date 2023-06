Geplante »Heimatschutzkompanien«

Die aktuellen Durchsuchungen fanden nach SPIEGEL-Informationen in den baden-württembergischen Orten Aldingen, Empfingen, St. Johann, Ebersbach an der Fils und Tübingen sowie in Hameln in Niedersachsen statt. Festnahmen gab es keine. Die Ermittlungen stehen offenbar in Zusammenhang mit der geplanten Aufstellung sogenannter Heimatschutzkompanien.

Um ihre Putschfantasien in die Tat umzusetzen, plante die »Reichsbürger«-Truppe den Ermittlungen zufolge den Aufbau einer »Neuen deutschen Armee«, samt 286 dieser »Heimatschutzkompanien« im ganzen Land. Nach dem Umsturz hätten sie angeblich lokale Politiker verhaften oder gar hinrichten sollen, wie Ermittler Abgeordneten des Bundestags schilderten.