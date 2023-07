Polizisten hatten am Mittwoch in Potsdam, Treuenbrietzen, Langerwisch, Velten und Leegebruch in Brandenburg fünf Objekte durchsucht, um sechs Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Potsdam gegen die Gruppe zu vollstrecken, wie die »Märkische Allgemeine « berichtete.