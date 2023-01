Nach dem Brand in einem sozialpsychiatrischen Pflegeheim in Reutlingen, bei dem am Dienstag drei Menschen starben, ermittelt die Tübinger Staatsanwaltschaft gegen eine Bewohnerin. Es handelt sich laut Mitteilung der Polizei Reutlingen und Staatsanwaltschaft Tübingen um eine 57 Jahre alte Frau, die bei dem Brand schwer verletzt worden war. Gegen sie werde wegen Verdachts des dreifachen Mordes und elffachen Mordversuchs ermittelt, teilten die Behörden mit.