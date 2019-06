Der Generalbundesanwalt hat Anklage gegen acht Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Revolution Chemnitz" erhoben. Das berichten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" sowie der "Tagesspiegel". Den Beschuldigten wird demnach vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben.

Im Zuge der Ausschreitungen in Chemnitz im Spätsommer vergangenen Jahres sollen sich acht Männer im Nachrichtendienst "Telegram" zu einer Gruppe mit dem Namen "Planung der Revolution" zusammengeschlossen haben. Am 1. Oktober wurden die Mitglieder der Gruppe verhaftet.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte kürzlich angeordnet, dass sechs der acht Beschuldigten in Untersuchungshaft bleiben müssen. Den Männern sei es darum gegangen, die Unruhen in Chemnitz zu nutzen, um am 3. Oktober 2018 einen Systemwechsel "im Sinne ihrer rechtsradikalen Ideologie einzuleiten", hieß es in dem BGH-Beschluss. Bei den sechs Männern in U-Haft handelt es sich laut BGH um führende Köpfe der Skinhead-, Hooligan- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz (lesen Sie hier mehr über die Gruppe).

Christian K. soll maßgeblicher Ideengeber gewesen sein und im Einführungstext der Gruppe gefordert haben, sich nicht mit kleineren Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner zu begnügen. Es gehe um "effektive Schläge gegen Linksparasiten, Merkel-Zombies, Mediendiktatur und deren Sklaven" . Die Beschuldigten sollen am 10. oder 11. September ihr Einverständnis dazu erklärt haben.

Auch weitere Gewalttaten seien laut BGH geplant gewesen. In Berlin hätten Schusswaffen zum Einsatz kommen sollen. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung bemühten sich die Mitglieder um die Beschaffung der Waffen. Bei den weiteren geplanten Taten sollten dann "normale Bürger" und die Polizei miteinbezogen werden.