Polizeieinsatz in Baden-Württemberg Kunde berührt Backwaren mit bloßen Händen – und löst eine Schlägerei aus

In der Coronakrise bergen auch banale Alltagssituationen großes Konfliktpotenzial: In einem Supermarkt in Südbaden sind zwei Männer heftig aneinandergeraten – es ging um Hygieneregeln am Brotregal.