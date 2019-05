Rheinland-Pfalz Polizei fasst mutmaßlichen Drogenkurier mit etwa 100.000 Ecstasy-Pillen

Ein 41-Jähriger hat offenbar etwa 100.000 Ecstasy-Pillen nach Rheinland-Pfalz geschmuggelt. Die Beamten konnten den Mann durch die Hilfe eines Lastwagenfahrers festnehmen, wie die Polizei in Trier mitteilte. Demnach nahm der Fahrer, der auf dem Weg in die Türkei war, den 41-Jährigen in den Niederlanden in seinem Laster mit.

Bei einer Rast in einem Industriegebiet in Trier am Montagmorgen habe der Fahrer einen Blick in die beiden Sporttaschen des Mannes geworfen und 39 Kilogramm Ecstasy in grünen und gelben Pillen entdeckt. Der Lastwagenfahrer alarmierte die Polizei, die den mutmaßlichen Drogenkurier kurz darauf festnahm.

Das Rauschgift sollte offenbar aus den Niederlanden in die Türkei geschmuggelt werden. Der 41-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Der Lastwagenfahrer konnte nach seiner Vernehmung weiterfahren. Die Polizei versucht nun herauszufinden, woher die Drogen kommen.