Bernd W., der mit seinem Land Rover am 1. Dezember 2020 in einer Fußgängerzone von Trier fünf Menschen tötete und 14 weitere schwer verletzte, soll nach Forderung der Staatsanwaltschaft lebenslang in Haft. Der 52-Jährige habe mit seinem grauen Land Rover »Jagd auf unschuldige Personen« gemacht, sagte Staatsanwalt Eric Samel in seinem Abschlussplädoyer vor dem Landgericht Trier.