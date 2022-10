Nach Tod einer 17-Jährigen in Ludwigshafen Verfahren dauert zu lange – Verurteilter Mörder kommt frei

Der Mann missbrauchte drei weitere Mädchen

Der inzwischen 19-Jährige hatte dem ersten Richterspruch zufolge am 12. März 2020 eine 17-Jährige an einem Weiher in Ludwigshafen vergewaltigt und dabei gewürgt, sodass es am Tag darauf starb, wie der SWR berichtete . Zudem missbrauchte er nach Überzeugung der Richter drei weitere Mädchen sexuell.