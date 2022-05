Mecklenburg-Vorpommern Mann klettert auf Funkmast und hisst Sowjetflagge

Wohl zum Andenken an das Ende der Zweiten Weltkrieges ist ein Mann in Ribnitz-Damgarten an der Ostsee auf einen Sendemast geklettert – und machte dort eine Flagge fest. Nun sucht die Polizei nach dem Verdächtigen.