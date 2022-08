Ribnitzer See Schwerer Unfall mit Sportbooten – eine Tote, acht Verletzte

Bei einem schweren Unfall mit Sportbooten auf dem Ribnitzer See in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Frau ums Leben gekommen. Acht Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Wie eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei sagte, soll ein Sportboot mit einem 150 PS starken Außenbordmotor am Dienstagabend bei Dämmerung seitlich von hinten gegen ein anderes Boot gefahren sein.