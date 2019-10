Ein verurteilter Pädophiler ist tot in seiner Zelle in einem Gefängnis in Nordengland aufgefunden worden. Wie die Behörden am Montag mitteilten, starb Richard Huckle am Vortag in Haft.

Offenbar erstach ein Mitgefangener den 33-Jährigen mit einem selbst gebastelten Messer, wie unter anderem die BBC berichtet. Ein Sprecher des Gefängnisses machte keine Angaben zur Todesursache und verwies auf die laufenden Polizeiermittlungen.

Huckle war 2016 wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung von Kindern in 71 Fällen von einem Londoner Gericht zu 22-mal lebenslanger Haft verurteilt worden. Er sollte mindestens 23 Jahre hinter Gittern verbringen.

Sein jüngstes Opfer soll sechs Monate, das älteste zwölf Jahre alt gewesen sein. Huckle hatte in einem armen Stadtteil von Kuala Lumpur Kindern aufgelauert, in Malaysias Hauptstadt leistete er von 2006 bis 2014 Freiwilligenarbeit. Er gab vor, Fotograf, Englischlehrer und Philanthrop zu sein, um das Vertrauen der in Armut lebenden Familien der Kinder zu gewinnen.

"Froh, dass er bestraft wurde"

Als Huckle zu Weihnachten 2014 nach Großbritannien reiste, nahm ihn die Polizei fest. Die Behörden fanden auf seinem Computer und einer Kamera mehr als 20.000 Bilder von Kindern, etwa tausend davon zeigten Huckle beim Begehen schwerwiegender Sexualdelikte. Unter anderem nahm er Vergewaltigungen auf und teilte diese Bilder über das Internet mit anderen Pädophilen.

Die malaysische Kinderschutzorganisation Protect and Save the Children (PSC), die Betroffene sexueller Übergriffe in Kuala Lumpur unterstützt, äußerte sich enttäuscht über die Nachricht von Huckles Tod. "Die Menschen waren froh, dass er für seine Verbrechen bestraft wurde", sagte PSC-Chefin Mariza Abdulkadir, "aber jetzt wurde das fortgenommen".

Die Polizei geht davon aus, dass Huckle in Malaysia noch wesentlich mehr Taten begangen hat, die ihm jedoch nicht nachgewiesen werden konnten. Verurteilt wurde er für den sexuellen Missbrauch von 23 malaysischen und kambodschanischen Kindern.