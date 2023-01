Rick Singer Drahtzieher hinter US-Eliteuni-Betrugsskandal zu Haftstrafe verurteilt

In den USA sorgte 2019 ein Bestechungsskandal bei Zulassungen zu Eliteunis für Aufsehen. Der Drahtzieher dahinter war Rick Singer, der nun in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde . In den Skandal waren Prominente aus dem Showbusiness, der Wirtschaft und andere reiche Eltern involviert. Diese nutzten ihr Vermögen, um ihre Kinder an erstklassige Universitäten zu bringen, obwohl diese die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllten.