Ein mit 2,3 Promille alkoholisierter Schiffsführer ist mit seinem Schiff auf dem Main-Donau-Kanal in Niederbayern zweimal gegen das Ufer gestoßen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag war das 80 Meter lange Gütermotorschiff am Montagabend von Dietfurt an der Altmühl in Richtung Riedenburg unterwegs. Zunächst sei das Wasserfahrzeug beim Riedenburger Ortsteil Meihern auf das linke Ufer aufgefahren, hieß es.