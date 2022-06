Hubschraubereinsatz

Die Fahrerin war mit ihrem Ehemann in ihren vor der Hütte abgestellten SUV gestiegen, habe Vollgas gegeben und sei durch den direkt angrenzenden, überdachten Aufenthaltsbereich gefahren, teilte die Polizei mit. Drei Frauen im Alter von 39, 41 und 43 Jahren, darunter die Gastgeberin, seien schwer verletzt worden – eine von ihnen sei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schwebten zwei der Schwerverletzten in Lebensgefahr.