Riesa Eingemauert im Haus – Leiche einer 88-Jährigen gefunden

In einem Wohnhaus in Riesa ist eine eingemauerte Tote gefunden worden. Die Leiche der 88-Jährigen wurde bereits am Wochenende im Keller gefunden, nachdem ihr 62-jähriger Sohn am Mittwoch vergangener Woche schwer in dem Haus gestürzt und in ein Krankenhaus gekommen war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden mitteilten. Weil die Mutter nicht im Haus war und von den Nachbarn bereits längere Zeit nicht gesehen wurde, habe man noch einmal genauer hingeschaut.