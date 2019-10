Berüchtigter Knast New York schließt Gefängnisinsel Rikers Island

Seit den Dreißigerjahren saßen Zehntausende Kriminelle im berüchtigten New Yorker Gefängnis Rikers Island ein - nun will die US-Ostküstenmetropole die Haftanstalt schließen. Der Stadtrat bewilligte am Donnerstag den Plan, die Gefängnisinsel und drei weitere Haftanstalten bis 2026 durch vier kleinere Anlagen in den Stadtteilen Manhattan, Brooklyn, Queens und der Bronx zu ersetzen. Eines Tages solle Rikers Island dann auch öffentlich zugänglich sein.

Wegen der überalterten Infrastruktur und häufiger Gewalttaten fordern Menschenrechtler seit Jahren die Schließung des Gefängniskomplexes, in dem auch prominente Häftlinge wie der Rapper Tupac Shakur und Politiker Dominique Strauss-Kahn einsaßen. Immer wieder geriet die Haftanstalt durch Misshandlung von Insassen in Verruf - vor allem Schwarze und Hispanoamerikaner sollen betroffen gewesen sein.

In den Neunzigerjahren waren bis zu 20.000 Menschen auf der Gefängnisinsel inhaftiert, derzeit sind es noch rund 7000. "Das Zeitalter der Masseninhaftierung ist vorbei", sagte Bürgermeister Bill de Blasio. Den Plänen der Stadt zufolge braucht New York aufgrund von Justizreformen und sinkender Kriminalitätsraten 2026 nur noch Platz für 3300 Häftlinge. Die Kosten für die Umstrukturierung werden auf umgerechnet knapp acht Milliarden Euro taxiert.

Die Stadtregierung verspricht bessere Haftbedingungen in den neuen Einrichtungen, zudem sollen sie sicherer und leichter erreichbar für die Angehörigen der Gefangenen sein.

Die Entscheidung rief auch Widerspruch hervor. Kritik wurde unter anderem an de Blasios Vorhaben laut, Rikers Island durch zentrumsnahe Haftanstalten mit deutlich weniger Zellen zu ersetzen. Andere Gegner des Plans forderten, das bewilligte Geld lieber für die Bekämpfung von Kriminalitätsursachen einzusetzen.