Nach einem Brand in der italienischen Hauptstadt Rom hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Eine Sprecherin bestätigte die Festnahme des 62 Jahre alten Mannes auf Nachfrage.

Am Sonntag hatten in einer Grünanlage im Westen der Stadt Flammen gelodert. Der Brand erregte Aufsehen, weil in Rom zuletzt mehrfach große Feuer in Wäldern und Parks ausgebrochen waren. »Wer solche schweren kriminellen Taten begeht, muss wissen, dass das nicht ungestraft bleibt«, schrieb Bürgermeister Roberto Gualtieri.