Die drei Frauen wurden demnach am Donnerstag im zentral gelegenen Stadtteil Prati in zwei nicht weit voneinander entfernten Wohnungen gefunden. An einem der Orte wurden zwei tote Frauen gefunden, etwa 800 Meter davon entfernt eine weitere Frau. Schon kurz nach dem Fund kam die Theorie eines Einzeltäters auf.