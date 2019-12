Die Französin Valentine Monnier hatte Roman Polanski vor wenigen Wochen vorgeworfen, sie 1975 geschlagen und vergewaltigt zu haben. Der Regisseur hat den Vorwurf in einem Interview mit "Paris Match" nun mit deutlichen Worten zurückgewiesen.

"Man versucht, aus mir ein Monster zu machen", sagte Polanski, der erstmals öffentlich Stellung zu den neuen Anschuldigungen bezog. Der 86-Jährige sagte: "Diese Geschichte ist absurd."

Die Angaben der Fotografin, die früher als Model arbeitete, seien falsch. Polanski fügte hinzu: "Es ist einfach, jemanden zu beschuldigen, wenn die Tat seit Jahrzehnten verjährt ist und es keinen Prozess mehr geben kann, um mich zu entlasten." Zuvor hatte bereits Frankreichs Kulturminister Franck Riester vor einer Vorverurteilung gewarnt - und sprach von einem "Meinungstribunal".

Proteste gegen Polanski-Film

Monnier hatte dem in Frankreich lebenden Polanski vor dem Start seines neuen Films "J'accuse" (deutscher Titel: "Intrige") vorgeworfen, sie in seinem Haus in der Schweiz vergewaltigt zu haben. Nach Protesten von Frauenrechtlerinnen nahmen einzelne Kinos in Frankreich den Film aus dem Programm, ein namhafter Regieverband hat ein Verfahren zum Ausschluss Polanskis eingeleitet.

Laut Monnier hatte sie eine Freundin zu dem Urlaub in der Schweiz eingeladen, der auch den Aufenthalt in Polanskis Chalet beinhaltete. Nach einer abendlichen Abfahrt, berichtet Monnier, seien sie und Polanski in das Haus zurückgekommen, um sich umzuziehen. Polanski hätte sie dann zu sich gerufen, wo er sie nackt erwartet hätte. Als nächstes hätte er sie geschlagen, ihre Kleider entfernt, versucht, ihr eine Pille zu verabreichen und sie schließlich vergewaltigt.

Es ist nicht der erste Vorwurf eines sexuellen Übergriffs gegen Polanski. Er hatte zugegeben, sich 1977 an der damals 13-jährigen Samantha Geimer vergangen zu haben. In einem Buch hatte Geimer vor sechs Jahren beschrieben, dass Polanski sie mit Champagner und dem Teil einer Pille habe gefügig machen wollen.

Polanski war 1978 aus den USA geflohen, wo ihm nach wie vor ein Prozess wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen droht. Die Oscar-Akademie schloss den Regisseur, der 2003 für "Der Pianist" noch den Oscar gewann, 2018 aus.