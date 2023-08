Einsatz bei Köln Polizist schießt auf mit Messer bewaffneten Mann

Bei den tödlichen Schüssen eines Duisburger Polizisten auf einen bewaffneten Mann am vergangenen Donnerstag ist eine der eingesetzten Bodycams ausgeschaltet gewesen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit . Bei der zweiten sichergestellten Polizeikamera dauere die Auswertung noch an, hieß es in der Mitteilung. Das gelte auch für die übrigen »umfangreich gesicherten« Spuren.