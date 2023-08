Über das Hakenkreuz auf der frei zugänglichen Fläche in Rostock wurde die Polizei am Dienstag informiert, über das in Schwerin am Mittwoch. Die Hakenkreuze seien danach sofort beseitigt worden, hieß es.

Zeugen gesucht

Der Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen. Das Hakenkreuz, das wohl bekannteste Symbol des Nationalsozialismus, ist in Deutschland verboten.