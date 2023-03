Der Angeklagte sei »mit äußerster Brutalität und Kaltherzigkeit vorgegangen«, sagte Richter Peter Goebels. Der Mann hatte seinen völlig arglosen Opfern im Februar 2022 im elterlichen Wohnhaus zu unterschiedlichen Zeitpunkten jeweils Pfeile in den Kopf geschossen. Da die Opfer nicht sofort tot waren, stach er mit einer Machete auf sie ein. Die Leichen lagerte er zunächst drei Wochen in dem Haus und vergrub sie später mit einem Bagger an einem einsamen Feldrand.