Zwei Tage nach dem Fund eines toten Säuglings in Rostock-Lichtenhagen hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die Mutter des Kindes erlassen. Die Obduktion des Leichnams hatte ergeben, dass das Mädchen nach der Geburt noch gelebt hatte.

Eine zufällig vorbeikommende Frau hatte das leblose Baby am Samstag an einer Straße im Nordwesten Rostocks gefunden. Ein Notarzt stellte den Tod fest.

Am Sonntag wurde aufgrund von Ermittlungen und Zeugenaussagen eine Tatverdächtige festgenommen, die in dem Stadtteil wohnen soll. Die 26-Jährige wurde zunächst in eine Klinik gebracht, wo sie medizinisch versorgt und untersucht werden sollte. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts auf Todschlag ermittelt.

Unweit des Fundorts erinnern Kerzen und Plüschtiere an den Vorfall, die Anwohner aufgestellt hatten.