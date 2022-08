In Rostock-Lichtenhagen ist nach einer mutmaßlichen rechten Provokation ein 25-Jähriger mit einer ätzenden Flüssigkeit attackiert worden. Der Mann sei am späten Samstagabend an seinem offenen Wohnungsfenster von Unbekannten mit einer noch unbekannten Flüssigkeit besprüht worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag. Die Täter hatten zuvor gegen das Fenster geklopft, woraufhin der Mann öffnete.