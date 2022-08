Rostock-Lichtenhagen Staatsschutz übernimmt Ermittlungen zu Spritzattacke

Mob aus Rechtsextremisten und Randalierern

Im Jahr 1992 hatte in Rostock-Lichtenhagen ein Mob aus Rechtsextremisten und Randalierern tagelang unter Beifall von Schaulustigen versucht, Unterkünfte von Asylbewerbern und ein Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter zu stürmen. Die Bilder gingen um die Welt und sorgten für Entsetzen.

In Rostock-Lichtenhagen hatten sich am Samstag mehrere tausend Menschen versammelt, um an die rassistischen Übergriffe in dem Stadtteil vor 30 Jahren zu erinnern.