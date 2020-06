Prozessauftakt um Sechsfachmord in Rot am See Das Geständnis

Adrian S. erschoss in Rot am See sechs Familienmitglieder, zwei verletzte er schwer. Vor dem Landgericht Ellwangen erklärte der 27-Jährige nun, wie und warum er tötete – detailreich, wohlformuliert, in ruhigem Ton.

Aus Ellwangen berichtet Julia Jüttner