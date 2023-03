Assauer gilt als eine der Ikonen der Bundesligageschichte. In den Sechziger- und Siebzigerjahren stand er als Spieler für Borussia Dortmund und Werder Bremen auf dem Feld. Große Erfolge feierte er später als Manager des FC Schalke 04. In seinen letzten Jahren lebte er zur Pflege bei seiner Tochter Bettina Michel in Herten. Er starb im Februar 2019 im Alter von 74 Jahren.