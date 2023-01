Der verurteilte Mörder des Münchner Mode-Zars Rudolph Moshammer wird nach SPIEGEL-Informationen am Donnerstagmittag in seine Heimat abgeschoben. Der Iraker Herish A. soll vom Frankfurter Flughafen mit einer Linienmaschine gegen 14 Uhr nach Bagdad ausgeflogen werden, beim Flug wird er von Polizeibeamten begleitet. Im Irak wird er nach der Verbüßung seiner Haftstrafe in Deutschland auf freien Fuß gesetzt.