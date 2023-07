Rätsel um vermissten Teenager Acht Jahre galt Rudy Farias als verschwunden – dabei war er gar nicht weg

Was ist mit Rudy Farias geschehen? Die Mutter meldete ihren Sohn vor acht Jahren als vermisst. Doch: Rudy war niemals wirklich fort. Nun ermittelt die Polizei in Houston in dem tragischen Fall.