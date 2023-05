Eine ehemalige Mitarbeiterin von Rudy Giuliani hat den früheren New Yorker Bürgermeister wegen »weitreichender sexueller Übergriffe und sexueller Belästigung« verklagt. Noelle Dunphy fordert zehn Millionen Dollar (9,2 Millionen Euro) Schmerzensgeld von dem 78-Jährigen, wie aus der am Montag in New York eingereichten 70-seitigen Klageschrift hervorgeht. Demnach wirft Dunphy Giuliani auch Lohndiebstahl vor.