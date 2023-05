Die Polizei auf Rügen ermittelt nach einem Diebstahl von Fundmunition. Eine Flakgranate sei von dem mit Absperrband gekennzeichnetem Fundort gestohlen worden, heißt es in einer Mitteilung .

Demnach entdeckte die Mitarbeiterin eines Campingplatzes in Dranske am Samstag den Blindgänger am Strand. Die Polizei wurde informiert und sicherte den Fundort mit Absperrband bis zum Eintreffen des Munitionsbergungsdienstes. Die Beamten verließen den Fundort.