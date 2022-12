Die verständigten Einsatzkräfte bargen den Säugling demnach daraufhin hinter einem Wall am Wanderweg in Richtung Förchensee. Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft sicherten am Sonntag Spuren vor Ort. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Neugeborene zeitnah zum Fund abgelegt worden sein.