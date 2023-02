Eingriffe wohl nicht notwendig

Ein großer Teil der Eingriffe erfolgte demnach auf Basis »fiktiver Diagnosen« und sei nicht notwendig gewesen. Teilweise seien den Opfern Medikamente gegeben worden, um Symptome zu erzeugen.

Das öffentliche Gesundheitssystem in Rumänien wurde in den vergangenen Jahren von zahlreichen Skandalen und Korruptionsaffären erschüttert. Der Staat gibt relativ zu seiner Wirtschaftskraft im EU-Vergleich so wenig für Gesundheit aus wie kaum ein anderes Mitgliedsland. Tausende Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte haben Rumänien in den vergangenen Jahren verlassen.