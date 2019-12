Russland Angeklagter will aus "Aquarium" in Gerichtssaal fliehen

Ein kahlgeschorener Mann im blauen Trainingsanzug zwängt sich durch die Holzverstrebungen eines Verschlages, in dem er eigentlich seinen Gerichtsprozess verfolgen sollte. Doch der Mann tritt die Flucht nach oben an. Als er die Deckenplatten des Gerichtssaals durchbricht, kommen aufgeregt drei Sicherheitsleute angelaufen und versuchen, ihn daran zu hindern. Sie schlagen ihn mit einem Knüppel, ziehen und zerren an seinen Beinen, bis sie schließlich seine Hose in den Händen halten.

Eine absurde Situation, die sehr deutlich zeigt, wie grob der Umgang mit Untersuchungshäftlingen in Russland ist. "Aquarium" nennt man hier den Glaskasten, in dem Angeklagte das Verfahren verfolgen. Es ist unklar, wohin genau der junge Mann im Trainingsanzug fliehen wollte. Aber es ist ihm nicht gelungen.

Адские кадры - мужик пытается сбежать из аквариума в зале суда через потолок, а приставы и менты еле-еле удерживают его pic.twitter.com/H6PDO0N0FB — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) December 11, 2019

Der Vorfall ereignete sich in einem Moskauer Kreisgericht. Bei dem verhinderten Ausbrecher handelt es sich russischen Medienberichten zufolge um den 18-jährigen Leonid Greiser, dem der Ritualmord an seiner Schwester zur Last gelegt wird.

Die Leiche der 21-Jährigen war mit eingeritzten Symbolen übersät von Nachbarn in einer Auffahrt zu einem Moskauer Wohnhaus entdeckt worden. Der Angeklagte habe sich nackt in der Nähe aufgehalten und Zeichen auf eine Mauer gemalt. Die Tötung sei eine Art Teufelsaustreibung gewesen, berichtete der Sender "Ren TV". Das Geschwisterpaar war aus Nischnewartowsk, mehr als 3000 Kilometer östlich von Moskau, in die Hauptstadt gezogen, wo es gemeinsam eine Wohnung bezog.

"Heftige Bilder"

Der Künstler Petr Wersilow, Mitglied der russischen Polit-Punk-Band Pussy Riot postete die kurzen Videoaufnahme bei Twitter. "Heftige Bilder", schreibt er dazu. "Ein Mann versucht, über die Zimmerdecke aus dem Aquarium im Saal zu fliehen, und die Gerichtsdiener können ihn nur gerade so festhalten."

Wersilow selbst hatte nach einem Gerichtstermin im September 2018 das Bewusstsein verloren. Weil er danach vorübergehend kaum sehen, sprechen oder sich bewegen konnte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Nach seiner Entlassung aus der Berliner Charité erklärte er, er sei vergiftet worden, mutmaßlich vom russischen Geheimdienst. Beweise dafür gibt es nicht.

Pussy Riot ist mit spektakulären Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption weltweit bekannt geworden. Wersilows Partnerin, Nadeschda Tolokonnikowa, wurde 2012 wegen einer Protestaktion in einer Kirche zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Wersilow war einer von vier Aktivisten, die beim Finalspiel der Fußball-WM 2018 in Russland mit drei anderen Mitgliedern in Uniformen auf das Feld liefen, um unter anderem gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Sie wurden daraufhin zu Arreststrafen verurteilt. Solche Maßnahmen schrecken Wersilow nicht, er wird laut eigenem Bekunden weiter politisch arbeiten.