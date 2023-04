Sie ist angeklagt, als Teil einer organisierten Gruppe einen Terroranschlag auf den ultranationalistischen Militärblogger Wladlen Tatarski verübt zu haben: Darja Trepowa bleibt vorerst hinter Gittern.



Moskau, Russland

Das Berufungsgericht hat entschieden: Darja Trepowa muss in Haft bleiben. »Die Berufung ihres Anwalts ist zurückzuweisen«, sagt die Richterin – die Inhaftierte nickt und nimmt das Urteil ohne Regung entgegen.

Das Gericht hat damit eine Kaution und den Einspruch gegen die Untersuchungshaft bis mindestens 2. Juni abgelehnt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 26-jährigen Trepowa vor, den Anschlag auf den ultranationalistischen russischen Militärblogger mit dem Pseudonym Wladlen Tatarski verübt zu haben. Anfang April explodierte ein Sprengsatz in diesem Café in St. Petersburg – dabei wurde der Militärblogger getötet, etwa 40 weitere Menschen verletzt.

Tatarski hatte in seinem Militärblog über den Krieg in der Ukraine berichtet – mit großer Gefolgschaft. Er gehörte zu den bekanntesten Vertretern einer einflussreichen Gruppe von Bloggern, die seit Kriegsbeginn ihre Kanäle für kremltreue Propaganda und Hassparolen nutzten.

Seine Beerdigung am 8. April ähnelte einem Staatsakt, mit Hunderten Trauernden. An der Beisetzung nahm auch der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin teil. Ihm soll das Café gehört haben, in dem der Anschlag auf Tatarski verübt wurde.

Darja Trepowa wurde direkt nach dem Anschlag festgenommen, ein Video, veröffentlicht vom russischen Innenministerium, soll ihr Geständnis zeigen. Die Ermittler behaupten, sie habe im Auftrag einer pro-ukrainischen Gruppe gehandelt, die Verbindungen zum inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat - Behauptungen, die von Nawalnys Verbündeten und Kiew zurückgewiesen werden. Trepowas Ehemann hatte zuvor gegenüber unabhängigen russischen Medien erklärt, er glaube, sie sei getäuscht worden und habe nicht gewusst, dass die Büste, die sie überbringen sollte, Sprengstoff enthielt.