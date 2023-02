Vor der Verhandlung hatten am Morgen Mitglieder des Vereins Missbit (»Missbrauchsopfer im Bistum Trier«) vor dem Gebäude protestiert. Unter ihnen war auch ein 39-Jähriger, der laut eigenen Angaben 1999 im Alter von 15 Jahren ebenfalls Opfer von sexuellem Missbrauch durch den Angeklagten gewesen sein soll. Er hatte demnach 2006 Anzeige erstattet, der Vorwurf sei jedoch verjährt, weil keine körperliche Gewalt ausgeübt worden sei.

Der Mann gehört zu einer Gruppe von mehreren Betroffenen, die am Donnerstag und Freitag als Zeugen aussagen sollen. Der Verteidiger des Angeklagten beantragte, die Öffentlichkeit davon auszuschließen, weil die Vernehmungen Einblicke in die Sexualsphäre seines Mandanten ermöglichen könnten. Der Nebenklagevertreter lehnte dies ab, weil das Antragsrecht nur Zeugen selbst zustehe. Das Gericht will seine Entscheidung darüber am Dienstag mitteilen. (Az: 3 KLs 16 Js 143/21 (11/22)