Der Mann, der am Freitag auf Polizisten in Saarbrücken geschossen haben soll, hat sich laut Ermittlern im Anschluss wohl selbst getötet. »Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass er sich erschossen hat«, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit. Es habe eine Obduktion gegeben, das Todesermittlungsverfahren sei aber noch nicht abgeschlossen. Der 67-Jährige war am Freitag nach einem Großeinsatz der Polizei tot in seiner Wohnung gefunden worden.