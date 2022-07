Saarbrücken Mutter und Kinder stürzen von Brüstung – Polizei ermittelt wegen Mordes

Die drei Menschen seien aus vier oder fünf Meter Höhe gefallen, hieß es. Es handle sich um eine Art Übergang zu einem Garten, der mit einem Metallgeländer gesichert sei.

Der Vorfall war den Angaben zufolge am Donnerstagabend gegen 21 Uhr gemeldet worden. Die Opfer seien notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Als der Sturz passierte, seien der Vater und mehrere Angehörige in der Wohnung gewesen. Sie wurden in der Nacht vernommen.