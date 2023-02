Rund 90 Kilogramm Marihuana und 60 Kilogramm Haschisch haben Drogenfahnder in einem Lastwagen gefunden, den sie im Saarland durchsucht hatten. Das Rauschgift war in einem Stahlschrank zwischen der Ladung des Fahrzeugs versteckt. Der Lkw sei von Spanien Richtung Frankfurt unterwegs gewesen und hatte in Saarbrücken-Brebach auf dem Gelände einer Firma gehalten, um die Drogen umzuladen, wie es hieß.