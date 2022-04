Die Anklage wirft dem Mann unter anderem gefährliche und schwere Körperverletzung vor – in zwei Fällen versuchten Totschlag und in einem Fall Körperverletzung mit Todesfolge.

Der Angeklagte soll in seinem Institut in St. Ingbert zwischen Februar und November 2018 falsche Krebsdiagnosen gestellt haben. Dadurch seien nicht notwendige Behandlungen und Eingriffe wie etwa Chemotherapien, Brust-, Darm- und Gesichtsoperationen durchgeführt worden. Unter anderem war einer Patientin der Großteil des Oberkiefers entfernt worden, in einem anderen Fall war ein 50-jähriger Mann nach einer mutmaßlich nicht erforderlichen Darmoperation an einer Sepsis gestorben.