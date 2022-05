Unfall im Saarland Nackter Mann im Cabrio kracht in Baustoffpalette

Ein nackter Mann hat im Saarland einen Autounfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige aus Saarbrücken am Dienstagabend mit einem Cabriolet unterwegs: »Trotz kühler Temperaturen war der Mann splitterfasernackt.«

Mit überhöhter Geschwindigkeit kam er demnach in Wadern-Krettnich in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Baustoffpalette. Zuvor habe er mit seinem Wagen einen Blumenkübel und ein Bauzaunelement zerstört, hieß es.