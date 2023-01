Ein Polizist im Saarland soll an Silvester einem Toten 300 Euro aus dessen Geldbeutel gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt deshalb gegen den Beamten, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Kriminalkommissar sei am 31. Dezember mit Ermittlungen im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens in einer Einrichtung für betreutes Wohnen betraut gewesen. Dabei soll er insgesamt 300 Euro aus dem Geldbeutel des Verstorbenen entwendet haben, der im Schlafzimmer der Wohnung des Mannes lag.