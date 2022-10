Sabotage bei der Bahn Staatsschutz geht von »politisch motivierter Tat« aus

Da auch Berlin ein Sabotage-Ort war, stehen die Ermittler aus dem Ruhrgebiet in engem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen des Landeskriminalamts in der Hauptstadt. Auch dort ermittelt der Staatsschutz. Zu den möglichen Tätern und ihrem Motiv machte auch Bundesverkehrsminister Wissing bisher keine Angaben. Vieles scheint in dem komplexen Fall noch unklar.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Sabotage bei der Bahn, linksradikale Gruppen hatten Signalleitungen und Bahnanlagen angegriffen. Aber diese Gruppen agierten nicht so professionell, wie es bei diesem Angriff offenbar der Fall war. Außerdem reklamierten sie in der Regel nach kurzer Zeit die Angriffe für sich. Das ist beim Fall jetzt nicht geschehen.