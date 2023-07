Vorfall in Magdeburg Hitlergruß auf AfD-Veranstaltung – Polizei ermittelt

Am vergangenen Samstag hielt die AfD in Magdeburg eine Kundgebung ab, auf der auch Parteichef Tino Chrupalla sprach. Ein Mann zeigte den Hitlergruß, direkt in der ersten Reihe. Das hat Konsequenzen.