Sachsen-Anhalt Rollstuhlfahrer stirbt nach Kollision mit Rettungswagen

Zwar wurde der 84-Jährige noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag er aber am Sonntagabend seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in Dessau mitteilte.

Gegen den Fahrer des Rettungswagens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Er war offensichtlich alkoholisiert, wie erste Messungen ergaben. Das Ergebnis einer Blutprobe stand noch aus.